İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına tutuştu.
Kilometrelerce süren tehlikeli takip, zaman zaman araçların birbirlerinin önüne kırmasına sebep oldu.
DİĞER ARAÇLARI HİÇE SAYDILAR
Sık sık önü kesilen trafikteki diğer sürücüler ise panik dolu anlar yaşadı.
İki aracın trafiğin akışını riske attığı o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ GELDİ
Olayı başka bir araçtan görüntüleyen kişi, sürücülerin klakson çalarak tepki gösterdiğini kayda aldı.
Görüntülerde araçların tehlikeli manevraları ve yaşanan gergin anlar dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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