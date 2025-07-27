Bursa'daki yangında oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da ciğerlerimiz yanıyor...

Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu, günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

GERİYE SADECE KÜL KALDI

Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı.

Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü.

3 KÖYDEKİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Ancak bölgede zaman zaman alevlenmeler yaşanırken, rüzgarın yeniden alevleri tetiklemesi ihtimaline karşı, orman, itfaiye ve belediye ekipleri müteyakkız durumda.

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın, ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü.

ORMANLIK ALANIN GRİYE DÖNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

İğdir ve Narlıdere köylerinde drone görüntüleri, çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösteriyor.

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı.

BAKAN BÖLGEDE İNCELEME YAPACAK

Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.