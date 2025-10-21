BUSKİ'den 'su kesintisi' duyurusu: 6 gün daha uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da su krizi...

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizinin son adresi Bursa olurken, kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm vermeye başladı.

Kuraklığın akabinde yaşanacak su krizi için önlem almayan ve proje çalışmaları yapamayan CHP'li Bursa Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren su kesintileri uygulamaya başlamıştı.

Bursa'da uygulanan su kesintilerinin yeni listesi paylaşıldı.

BUSKİ AÇIKLADI: KESİNTİLER 6 GÜN DAHA UZATILDI

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulamasının 6 gün daha uzatıldığı bildirildi.

"SU KESİNTİLERİ, MERKEZ İLÇELERE BAĞLI MAHALLELERDE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYGULANACAKTIR"

BUSKİ, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 22 Ekim- 28 Ekim tarihleri arasında yapacağı su kesintilerini şu ifadeler ile duyurdu:

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır.

"SU KESİNTİLERİ İLE GÜNLÜK 100 BİN METREKÜP SU TASARRUFU YAPILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.’

KESİNTİ YAPILACAK İLÇELER VE MAHALLELER: