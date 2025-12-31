Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı doldu: Yoğunluk havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da yılbaşı heyecanı...

2026 için geri sayım devam ederken İstanbullular meydanlara akın etti.

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu.

TAKSİM MEYDANI YİNE DOLDU

Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

POLİSTEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yapıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

KAMERALARLA TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Taksim Meydanı ve çevresine, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu.

Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına da polis bariyerleri yerleştirildi.

Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil KGYS aracından da Taksim, kameralarla takip ediliyor.