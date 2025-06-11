Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanvekilleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması sürüyor.
İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonlar kapsamında görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimleri yapıldı.
Saat 10.00 itibarıyla başlayan seçimlerde, geçtiğimiz dakikalarda sayım işlemi tamamlandı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE AHMET ŞAHİN SEÇİLDİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı.
Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.
AVCILAR'DA YÜKSEL CAN BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
Avcılar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara yerine başkanvekilliğine Yüksel Can getirildi.
GAZİOSMANPAŞA'DA ERAY KARADENİZ SEÇİLDİ
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekilliğine Eray Karadeniz getirildi.
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