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Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanvekilleri belli oldu

Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanvekilleri belli oldu Büyükçekmece Belediyesi'nde CHP'li Ahmet Şahin başkanvekili oldu. Avcılar'da da CHP'nin adayı Yüksel Can, başkanvekili olarak seçildi.