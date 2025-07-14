Büyükçekmece'de başkanlık vekili seçimini CHP'li Hasan Çebi kazandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alındı.
Akgün, 5 Haziran’da tutuklandı.
YERİNE VEKİL SEÇİLDİ
Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran’da Ahmet Şahin seçildi.
ETKİN PİŞMANLIKTAN HAKKINDA İFADE VERİLDİ
İBB soruşturmasında ‘etkin pişmanlıktan’ yararlanan Ali Nuhoğlu, Ahmet Şahin aleyhinde ifade verdi.
Ahmet Şahin, Nuhoğlu’nun ifadesinin ardından 8 Temmuz’da tutuklandı.
YENİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ
Büyükçekmece başkanlık koltuğuna oturan iki ismin de tutuklanmasının ardından yeniden seçim yapıldı.
Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin adayı Hakan Çebi, başkanvekili seçildi.