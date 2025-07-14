Büyükçekmece'de başkanlık vekili seçimini CHP'li Hasan Çebi kazandı Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in de tutuklanması üzerine yapılan seçimleri CHP'nin adayı Hakan Çebi'nin kazandığı öğrenildi.