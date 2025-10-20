Can Holding soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Can Holding soruşturmasında son dakika gelişmesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise "Ev hapsi" ve "İmza atma" şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

TURGAY CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlendi.

Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.