İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileri hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

121 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

121 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle: