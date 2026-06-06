Tekirdağ'da ticari aracın çarptığı bisikletteki kadın öldü
Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde C.P. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.A.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yola savrularak ağır yaralanan A.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
30 yaşındaki A.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)