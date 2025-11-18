Çanakkale açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem saat 00.04'te, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sıklaşan depremler arasında yer aldı.
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Çanakkale'den geldi.
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 00.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 167 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.