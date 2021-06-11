Çanakkale Boğazı temizleniyor: 3 günde 37 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale Yat Limanı bölgesinde devam ediyor.

Marmara Denizi'ni kurtarmak için başlatılan temizlik seferberlği sürerken, Çanakkale'de 3 gün içerisinde ne kadar müsilaj toplandığı belli oldu.

ÇANAKKALE BOĞAZI TEMİZLENMEYE BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda ilk 3 günde, 37 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Boğazda rüzgarın etkisiyle bugün arttığı belirtilen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor.

Tankların içinde biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor.