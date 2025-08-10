Çanakkale'de alevlerin arasında kalan ekiplerin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın, kısa sürede büyük bir alanı kapladı.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlerin arasında kaldı.

Yaşananlar cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.