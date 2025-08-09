Murat Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangına ilişkin paylaşım: Hasar tespit çalışmaları başladı

Son zamanlarda sıcaklıkların düşmesi ve yangınların sona ermesi sevindirirken, Çanakkale'de endişelendiren bir gelişme yaşandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün yangın çıktı...

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Ayrıca, havadan ve karadan soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

MURAT KURUM: "HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANDI"

Çanakkale Bayramiç’te çıkan orman yangınına ilişkin son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerin hasar tespit çalışmalarına hızla başladığını duyurdu.

"MİLLETİMİZİN YARALARININ SARILMASI İÇİN GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"