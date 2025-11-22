Çanakkale'de hijyen skandalı: Kıyma makinası kurtlanan şarküteri mühürlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Böcek Ailesi'nde yaşanan kayıpların ve kafede içtiği kahvedeki kimyasallar nedeniyle iç organları yanan genç mühendisin ardından vatandaşlar, daha tedbirli davranmaya başladı.

Zehirlenme vakaları son günlerde giderek çoğalırken, işletmelere yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

ÇANAKKALE'DE DE DENETİMLER ARTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

EKİPLERİ BOZULMUŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ KARŞILADI

21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bir şarküteri mağazası da denetlendi.

Mağazada et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

KIYMA MAKİNESİ KURTLANMIŞ OLARAK BULUNDU

Ekipler denetimlerini gerçekleştirir ve gerekli yaptırımları uygularken, kıyma çekim makinesine baktıklarında, içinin kurtçuklarla sarılı olduğunu gördüler.

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.

BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ: İŞLETME MÜHÜRLENDİ

840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme, faaliyetten menedilip mühürlendi.

Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Gökçeada Savcılığı'na işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.