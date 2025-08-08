Çanakkale'de orman yangını: Alevler hastaneye yaklaştı

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Sıcak hava nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seviyede olduğu üç kentte alevlerle mücadele ediliyor.

YANGINLAR SÜRÜYOR

Karabük'te dün başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Bugün ise Bolu'da ve Çanakkale'de yeni yangınlar başladı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

evredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

HASTANEYE YAKLAŞTI

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

Alevler nedeniyle üniversite kampüsü boşaltıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ CANINI ZOR KURTARDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı.

Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadesini kullandı.

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu: