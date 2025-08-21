Çanakkale'de ziraat fakültesi tarlasını yangından anız yöntemi kurtardı

Çanakkale’nin Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos’ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki ormanlık alanları etkiledi. Ancak alevler, Ziraat Fakültesi’nin eğitim amaçlı kullandığı 110 dekarlık tarım arazisine ulaşmadan durdu.

ANIZIN TOPRAĞA KARIŞTIRILMASI, YANGINI UZAK TUTTU

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, yangından korunmada arazinin işlenme biçiminin belirleyici olduğunu söyledi. Buğday ve arpa hasadının ardından anızı toprağa karıştırdıklarını belirten Baytekin, bunun yangını yavaşlattığını, hatta tamamen durdurduğunu ifade etti.

"KÖYLÜLERİMİZ ANIZI TOPRAĞA KARIŞTIRSIN"

Baytekin, çiftçilere şu tavsiyede bulundu:

Buğday, arpa ve diğer ürünleri kaldırdıktan sonra patlatma yapmak ya da pullukla sürerek anızı mutlaka toprağa karıştırın. Bu yöntem hem yangının yayılmasını engelliyor hem de toprağı havalandırarak verimi artırıyor. Eskiden köylüler bunu yapardı, ‘kurutma çıkartmak’ derdik. Çiftçilerimize bu geleneği sürdürmelerini öneriyorum.

ÇANAKKALE'DE ANIZ KAYNAKLI YANGIN TEHLİLESİ

Kentte son yangınlarda dikkat çeken en önemli noktalardan birinin anız yangınları olduğunu vurgulayan Baytekin, anız yakmanın yasak ve cezai yaptırımı bulunduğunu hatırlattı. Artık çiftçilerin bu yönteme başvurmadığını belirten Baytekin, “Yakmak yerine anızı toprağa karıştırmak veya geniş şeritler açmak çok daha faydalı” dedi.

YANGININ ŞİDDETİ VE KKAYBEDİLEN CANLILAR

Çanakkale’de Dardanos’tan başlayarak Karanlık Liman ve Halileli köyüne ilerleyen yangında köylüler traktörlerle şeritler açarak alevlerin önünü kesmeye çalıştı. Ancak rüzgarın saatte 70–80 kilometreye ulaşan şiddeti nedeniyle söndürme çalışmaları büyük zorlukla yapıldı.

Baytekin, “Can kaybımız olmadı ama doğada yaşayan birçok türü kaybettik; karacalar, kuşlar ve sürüngenler yok oldu” diyerek yangının ekosisteme verdiği ağır zarara dikkat çekti.