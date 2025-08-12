Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altında

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarla birlikte büyüyerek ormanlık alana sıçradı..

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler Güzelyalı bölgesindeki villaları kül ederken, yangın havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu bugün kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınıyla büyük zarar gören Çanakkale'de basın toplantısı düzenledi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Burada Çanakkale'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yerlikaya, soğutma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya söndürme çalışmalarına 489 kara, 16 hava aracının görev aldığını söyledi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tamamen yerleşim alanlarının olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Yardımlara katılanlara da teşekkür eden Bakan Yerlikaya, hastanede tedavisi devam eden şahısların da durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

"TOPLAM 2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin ise şöyle dedi: