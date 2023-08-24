Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Günlerdir alevlere teslim olan Çanakkale'den iyi haber geldi. Yangın 48 saat sonra kontrol altına alındı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de nefesler tutuldu, yangın bölgelerinden gelecek iyi haberler bekleniyor.

Son büyük yangın, 22 Ağustos Salı günü Çanakkale'de meydana geldi.

Damyeri bölgesinde 11.30'da başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle büyük bir alana yayılırken, ekipler seferber oldu.

Yangın nedeniyle evler boşaltılırken, gece gündüz demeden çalışmalar devam etti.

Yangın kontrol altında

Gelen son dakika bilgisi yüreklere su serpti.

Edinilen bilgiye göre Çanakkale'deki orman yangını, 48 saat sonra kontrol altına alındı.

4 bin 80 hektar etkilendi

Yangın felaketinden 4 bin 80 hektar etkilendi. Aynı zamanda 7 ev hasar aldı.

Mücadele kapsamında 10 uçak ve 38 helikopter 290 kara aracı kullanılırken, 3 bin 174 personel sahada görev aldı.

FOTO GALERİ Kontrol altına alınan Çanakkale yangınından kareler Haberin Detayları

Felaketle mücadele esnasında hava araçları 503 saat uçuş yaparken yaklaşık 9 bin tona yakın su kullandı.

Ayrıca İHA'lar da yangına müdahale için 24 saat boyunca havada kaldı.

11 köy boşaltıldı

Bir diğer yandan yangının hararetli anlarında 9 köyün boşaltılamsının ardından, 2 köy daha tedbiren boşaltıldı.Yangın etkisiyle 5 trafo, 4 köy ve 265 abonede enerji kesintisi yaşandı.