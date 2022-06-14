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    Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürerek kararı CHP'ye gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 12:16
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    Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanmış ve kendisine siyasi yasak getirilmişti.

    Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

    Toplamda 4 yıl 11 aylık cezası onanan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise infaz işlemleri için 1-2 saatliğine Silivri Cezaevi'ne girmiş ve denetimli serbestlik uygulanarak tahliye olmuştu.

    Parti üyeliği düşürüldü

    Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağı resmen uygulanmaya başladı.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü.

    Karar CHP yönetimine gönderilirken Kaftancıoğlu'nun siciline de işlendi.

    CHP'de Kaftancıoğlu'nun fiilen görevine devam etmesi, resmiyette ise başka bir ismin makama getirilmesi bekleniyor.

    Canan Kaftancıoğlu nun siyasi parti üyeliği düşürüldü #1

    "Korkularının ecele faydası olmayacak"

    Kaftancıoğlu karar sonrası ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

    Kaftancıoğlu, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerini kullandı.


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