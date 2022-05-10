Petrol
102.7
-3.06%
Euro
16.08
0.89%
Dolar
15.24
1.02%
Altın
904.02
0.53%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
487.863
-0.58%
BTXN Coin
14.60
-5.07%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Canlı müzik saatlerinde yeni düzenleme

    Canlı müzik saatlerinde yeni düzenleme

    Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı.
    • 10.05.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs pandemisinin getirdiği önlemler tek tek hayatımızdan çıkıyor.

    Salgının yayılmasını önlemek için gece eğlence mekanlarındaki müzik yayınlarına 24:00’ten sonra yasak getirilmişti.

    Vaka sayılarındaki ciddi düşüş ve toplum bağışıklığının artmasıyla gelen adımlardan biri de bu yasağa ilişkin oldu.

    Müzik yayını gece 01.00'e kadar uzatıldı

    İçişleri Bakanlığı, 81 il yönetimine bu konuda bir genelge gönderdi.

    Müzik yayın saatlerinin yeniden belirlendiği bu genelge ile saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01:00’e kadar uzatıldı.

    Genelgede, "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." denildi.

    Canlı müzik saatlerinde yeni düzenleme #1


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 10 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 10 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    İngiltere'den Rusya'ya karşı gümrük vergisi hamlesi
    Dünya

    İngiltere'den Rusya'ya karşı gümrük vergisi hamlesi

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi
    CryptoTrade

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi

    Görüş Bildir