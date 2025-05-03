Haber Merkezi

CHP'li vekilleri taşıyan otobüs şoförünün, polisin "dur" ihtarına uymayıp aracı sürmeye devam etmesi, konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler, Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında da kavgaya neden oldu.

Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın sunumuyla ekranlara gelen Tartışma Zemini programında karşı karşıya gelen ikili, görüntüleri yorumlarken gerilmeye başladı.

"BENİM TANDIĞIM ŞABAN SEVİNÇ BU DEĞİL"

"Her zamanki Şaban değil bugün. Bak Şaban bugün bu görüntüden dolayı savunacak bir şey bulamadığı için renkten renge giriyor. Ve sonra da şu hareket. Sonra da şöyle. Allah aşkına arkadaşlar. Hayır şu anda giriyorsun bak.

Benim tanıdığım Şaban Sevinç bu değil. Hayır. Ya çık de ki. Çık de ki lanet olsun bu polisin üzerine nasıl yürürsün?" diyen Hadi Özışık'a sinirlenen Şaban Sevinç, "Ya niye öyle diyeyim kardeşim? Senin gibi mi konuşmam gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

"İNSAN GİBİ KONUŞ"

"İnsan gibi konuş. İnsan. Sen insan gibi. Az daha eziliyordun bak." diyen Hadi Özışık, iyice gerildi.

Sevinç, "Kendine gel. Saçmalama ya. İnsan gibi. Ya saçmalama git şovunu kendi kendine yap ya. Allah Allah. Saçmalıyorsun ha diyorsun." diyerek Özışık'ın sözlerine cevap verince tansiyon iyice yükseldi.

O sırada Hadi Özışık, "Bak insan dediğim şey sen zaten insansın da. Öyle de demeyelim. Sen zaten insansın. Öyle demeyelim. İnsan gibi dedim bak." dedi.

Sevinç'in cevabı ise "Ya kardeşim benim üzerimden şov yapma." oldu.

"TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN"

Devam eden tartışma ise şu sözlerle sonlandı;

Hadi Özışık: Şaban, bak bir daha bu hareketleri yaparsan sen ne program yapma. Bir daha çıkmam seninle. Bir daha bu hareketleri yapma. Terbiyesizlik yapıyorsun.

Şaban Sevinç: Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Niye benim üzerimden şov yapıyorsun? Yok yüzü kızardı. Yok savunacağı bir şey yok. Ne diyeceğimi sana mı soracağım?

Hadi Özışık: Hak ediyorsun Şaban. Hak ediyorsun. Ne yapıyorum? Hak ediyorsun bağırmaya. Ama külhanbeylik yapma. Masalara şunları atma. Bilmem ne yapma. Senin üzerinden şov yapmıyorum. Buna ihtiyacım yok. Senin üzerinden CHP'nin tamamı şov yapıyor.

Şaban Sevinç: Git tek kişilik şov yap.