Casene Mağarası nerede, önemi nedir? PKK silahlarını yaktı! İşte konumu...

41 yıldır devam eden terörle mücadelede son noktaya gelindi.

"Terörsüz Türkiye" kapsamında yeni bir dönem başlıyor.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma törenini gerçekleştirmek için Casene Mağarası’nı yakınlarını, bu tarihi mağaraya olan ilgiyi artırdı.

Sembolik anlam taşıyan bu yer, hem geçmişteki rolü hem de bulunduğu coğrafi konum nedeniyle dikkat çekiyor.

Peki, Casene Mağarası nerede, hangi ülkede? Neden önemli? İşte merak edilenler…

CASENE MAĞARASI NEREDE

Casene Mağarası, Irak’ın kuzeyinde, sözde Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye ilinde, Surdaş (Surdash) nahiyesi yakınlarında yer alıyor.

Süleymaniye şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre batı yönünde bulunuyor.

Girişi üçgen şeklindedir.

Uzunluğu yaklaşık 40 metre, genişliği 9 metre, tavan yüksekliği ise 7 metre civarındadır.

CASENE MAĞARASI ÖNEMİ

Casene Mağarası, tarih boyunca hem çatışmalarda sığınak hem de kültürel üretimin merkezi olarak kullanıldı.

1920’li yıllarda İngilizlerle yaşanan çatışmalar sırasında Şeyh Mahmud Berzenci, bu mağarada saklandı.

Mağara, aynı zamanda ilk Kürtçe gazetenin basıldığı yerlerden biri olarak biliniyor. Bu özelliğiyle Kürt kültür tarihinde özel bir yere sahip.

Bugün PKK tarafından silah bırakma töreni için seçilmesi, mağaranın direnişten barışa geçişin simgesi olarak kullanıldığını gösteriyor.