"Casusluk" soruşturması: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi "Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Göster Hızlı Özet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. İMAMOĞLU, ÖZKAN VE YANARDAĞ'A TUTUKLAMA TALEBİ Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Özkan, Yanardağ, Geçek ile Hüseyin Gün'ün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. HÜSEYİN GÜN, ETKİN PİŞMANLIKTAN İFADE VERDİ Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi. Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderildi. Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı

