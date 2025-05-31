'Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu' ile Türkiye ve Çin’in çay kültürü Rize’de buluştu

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Rize, tarihi İpek Yolu’nun izlerini taşıyan özel bir kültür buluşmasına ev sahipliği yaptı. Etkenlikte Türkiye ve Çin’in çay kültürü Rize’de buluştu.

Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi, iki ülke arasındaki çay kültürünün öneminin ortaya konulması ve bu kültürün ülkeler arası bir bağ oluşturabilmesi amacıyla Rize Çay Çarşısı’nda etkinlik düzenlendi.

Çin ile ilişkileri güçlendirme ve çay turizmini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikte Çin yöresel müzik gösterisi, Rize horonu, Çin porselen boyama sanatı gibi birçok etkinliğe yer verildi.

JİNGDEZHEN VE RİZE’DEN ÇAY KARDEŞLİĞİ

Çin’in porseleniyle ünlü Jingdezhen kenti ile Rize’nin iş birliğiyle düzenlenen “Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu” temalı kültür ve turizm programı, Rize Çay Çarşısı’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve çay ile porselen üzerinden ortak bir turizm vizyonu oluşturmayı hedefledi.

"PORSELEN, DEMLEME ÇAYA AYRI DEĞER KATIYOR"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu etkinlik, Çin ile Rize arasında kültürel bir köprü kurarak, çay ve porselenin dostluk elçisi olmasını sağlamıştır.” diyerek, şu bilgileri verdi:

Türk kültüründe porselenin varlığı, demlenen çayımıza da ayrı bir değer katmaktadır. İncelikle işlenmiş bir fincanda sunulan çay, sadece bir içecek değil; estetik, zarafet ve paylaşımın bir simgesi haline gelir. Çin’in köklü çay kültürüyle birleşen bu ortak değer, bizleri kültürel olarak birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır.

TARİHİ İPEK YOLU’NUN İZLERİNİ TAŞIYAN ÖZEL BİR KÜLTÜR BULUŞMASI

Çin’in porseleniyle ünlü Jingdezhen kenti ile Rize’nin iş birliğiyle düzenlenen “Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu” temalı kültür ve turizm programı, Rize Çay Çarşısı’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve çay ile porselen üzerinden ortak bir turizm vizyonu oluşturmayı hedefledi.

Program, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, Çin’in Jingdezhen şehri ile Rize’nin tanıtım filmleri izleyicilere sunuldu. Her iki kentin kültürel zenginlikleri ve turistik cazibeleri aktarıldı.

KÜLTÜRLE GÜÇLENEN DOSTLUK, ÇAYLA DEMLENDİ; PORSELENLE ŞEKİLLENDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada etkinliğin iki ülke arasında köklü kültürel bağları pekiştirdiğini vurgulayarak, “Rize olarak, Çin’in kültürel anlamda büyük öneme sahip şehri Jingdezhen’i ilimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bin yıllara dayanan porselen geleneği; zarafetin, sabrın ve ustalığın bir sembolüdür. Tıpkı Çin gibi, Türkiye’nin de zengin seramik ve porselen kültürü, yüzyıllardır hayat bulan Türk çiniciliği ile kültürümüzün taşıyıcısı olmuştur.

Porselen ve çini, yalnızca estetik birer sanat ürünü değil, aynı zamanda yaşam kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sanatın etkisini sadece gündelik eşyalarda değil, mimarimizde de görmek mümkündür. Özellikle camilerimizde yer alan göz alıcı çini kaplamalar, kültürel derinliğimizi yansıtan önemli örneklerdendir.” dedi.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE PORSELEN

Vali Baydaş, çayın da tıpkı porselen gibi her iki ülke için kültürel bir simge olduğuna dikkat çekerek Rize’nin çayla olan bağını şu sözlerle ifade etti:

Aynı zamanda Türk kültüründe porselenin varlığı, demlenen çayımıza da ayrı bir değer katmaktadır. İncelikle işlenmiş bir fincanda sunulan çay, sadece bir içecek değil; estetik, zarafet ve paylaşımın bir simgesi hâline gelir. Çin’in köklü çay kültürüyle birleşen bu ortak değer, bizleri kültürel olarak birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır.

RİZE, TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİNİN BAŞKENTİ

Rize, Türkiye’de çay üretiminin başkenti ve kalbidir. Çay, bizim için yalnızca gündelik hayatın bir parçası değil; sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine, dost meclislerinden iş toplantılarına kadar hayatın her anında kendine yer bulur. Çay, misafirperverliğin, samimiyetin ve sohbetin de ifadesidir.

İnce belli cam çay bardağı, çayın rengini en güzel yansıtan, sıcaklığını ideal biçimde sunan özel bir formdur. Her yudum, hem damakta bir iz bırakır hem de geçmişten gelen bir geleneği bugünde yaşatır.

Bugün burada bulunduğumuz mekan, Rize Ticaret Borsamız tarafından şehrimize kazandırılmış ve çayın her çeşidinin sergilendiği müstesna bir mekândır. Özellikle bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan ince belli çay bardağı formlu bina içindeki sergi alanı ile ilimizle simgeleşmiştir.

TURİZM GÜZERGAHI TANITILDI

Etkinlik kapsamında Jingdezhen Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanı Sheng Jingjing, Jingdezhen’e yönelik turizm güzergahlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

RİZEM TURİZM DERNEĞİ İLE ÇİN ZİJİNG TURİZM ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Rize’de düzenlenen “Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu” programında, Çin’in güneyindeki Jingdezhen kentinin dünyaca ünlü porseleni ile Çin çayı tanıtılırken, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Çin Komünist Partisi Jingdezhen Şehri Komitesi Sekreteri Xuemei Hu’nun katıldığı etkinlikte, iki kentin turizm işletmecileri arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Rizem Turizm Derneği ile Çin Zijing Turizm firmaları arasında stratejik iş birliği anlaşması şeklinde imza altına alındı.

GELENEKSEL ÇİN MÜZİĞİ VE HALK OYUNLARI

Programda ayrıca müzik ve folklor ekiplerinin gösterileriyle iki ülkenin kültürel renkleri sahneye taşındı. Ziyaretçiler, geleneksel Çin müziği ve Türk halk oyunları eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

PORSELEN VE ÇAYIN BULUŞTUĞU MEKÂN: RİZE ÇAY ÇARŞISI

Etkinliğe ev sahipliği yapan Rize Çay Çarşısı, çayın her çeşidinin sergilendiği ve kültürel öğelerle donatılmış özel bir alan olarak dikkat çekti. Özellikle ince belli çay bardağı formunda inşa edilen sergi salonu, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Rize’nin çay kültürünü mimariyle bütünleştiren bu alan, etkinliğin temasını birebir yansıtan önemli bir unsur oldu.

ORTAK DEĞERLERLE ÖRÜLEN BİR DOSTLUK

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Rize ile Jingdezhen arasında başlayan bu kültürel diyalogun, gelecekte çay ve porselen eksenli birçok ortak projeye zemin hazırlaması bekleniyor.

"72 ÜLKEDE 180 ŞEHİRLE KURULAN DOSTANE İLİŞKİLERİ DAHA DA PEKİŞTİRECEĞİZ"

Konuşmasının devamında Xuemei Hu, etkinliğin uluslararası iş birliklerine ve Çin’in kültürel vizyonuna katkı sağlayacağına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü etkinliğin, Kuşak ve Yol güzergâhındaki şehirlerle iş birliğini daha da derinleştireceğine ve 72 ülkede 180 şehirle kurulan dostane ilişkileri daha da pekiştireceğine inanıyorum. Gelecekte de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in kültür ve vizyonunu rehber edinerek, Çin’in hikayesini daha iyi anlatacak; küçük harfle yazılan ‘china’ (porselen) ile büyük harfle yazılan ‘China’ (Çin) kültürel özgüvenin hikayesini dünyaya aktaracağız. ‘Bin yıllık porselen başkenti’ unvanını daha da parlatarak taşımaya devam edeceğiz.

"BİNLERCE KİLOMETREYE RAĞMEN İPEK YOLU BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAMIŞTIR"

Programda bir diğer konuşmayı Çin’in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin yaptı. Jiang Xuebin, konuşmasının ilk bölümünde İpek Yolu’nun tarihsel rolüne ve Çin-Türkiye ilişkilerine değinerek şunları söyledi:

Çin ve Türkiye, köklü tarihe ve parlak medeniyetlere sahip iki ülkedir. Aramızda bulunan binlerce kilometre mesafeye rağmen tarihi binlerce yıl öncesine uzanan kadim İpek Yolu bizi birbirimize bağlamıştır. Bu yol önemli mallar olan çay ve porselen, geçen binlerce yılda gelişim ve değişimden geçip sadece Çin ve Türkiye’nin canlı ve ekonomik ticari ilişkilerine tanıklık etmemiş, aynı zamanda iki ülkenin kültürlerinin kaynaşması sonucu doğan parlak inciler ve iki ülkenin dünyanın dikkatini üzerine çeken şık kültürel kartvizitleri haline gelmiştir.

Tarih bugüne ışık tutar. İpek yolu ruhunu devam ettirip yayarak yeni dönemde işbirliğiyle ortak kazanç, refah ve kalkınmaya giden yeni bir yol inşa etmek amacıyla 12 yıl önce, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol Girişimi’ni ortaya koymuştur. Kuşak ve Yol Girişimi’nin Türkiye’nin Orta Koridor Planı’yla derinlemesine uyumlaştırılması çerçevesinde, iki ülkenin ekonomi, ticaret ve altyapı gibi alanlarındaki işbirliği sürekli olarak derinleşmekte, kültürel ve yerel bazdaki ilişkiler de verimli sonuçlar vermektedir.

"ÇAYSIZ SOHBET AYSIZ GÖKYÜZÜNE BENZER"

Konuşmasının devamında Jiang Xuebin, çay ve porselen kültürü üzerinden iki ülkenin değerlerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İnsanın doğayla uyumu”, “Uyumun pahası biçilemez” ve “Alçak gönüllülük ve nezaket” gibi değerleri içinde barındıran Çin çay kültürü, Çin medeniyetinin önemli bir taşıyıcısıdır. Çay, Türk kültüründe de vazgeçilmez bir yere sahiptir. Türk çayı, sıcakkanlılık, misafirperverlik, samimiyet, sevgi ve saygının sembolüdür. Nitekim bir Türk atasözünün dediği gibi “Çaysız sohbet aysız gökyüzüne benzer” Çin uygarlığının ihtişamını yansıtan ve Çin halkının bilgeliğini ve ustalığını barındıran porselen Çin’in hazinesidir.

Son yıllarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik liderliğinde, Çin ve Türkiye ilişkileri olumlu gelişme eğilimini korumakta, her alandaki somut işbirliğimiz sürekli olarak genişlemektedir. Kültürel ve yerel düzeydeki münasebetlerde ilişkilerimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Rize ve Jingdezhen olmak üzere her iki ülkeden daha fazla eyalet ve şehirlerin ilişkilerini daha da sıkılaştırmasını, değişimlerini artırmasını, işbirliği potansiyellerini derinlemesine keşfetmesini ve ekonomi, ticaret, kültür, turizm, eğitim ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştirmesini içtenlikle temenni ediyorum.