Celal Adan: Kan ve kin devri kapanmıştır

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'Terörsüz Türkiye' süreci başladı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile başlayan Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne çağrısı ile devam eden süreçte yeni aşamaya geçiliyor.

PKK KONGRESİNİ TOPLADI

Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtildi.

DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, PKK geçen hafta kongresini topladı, fesih ve silah bırakma kararı aldı.

CELAL ADAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiği duyurmasının ardından MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan bir açıklama geldi.

"KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ KAZANMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Celal Adan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: