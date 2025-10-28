Çelik kale ALTAY Tankı'ndan gövde gösterisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin gurur günü....

Yerli ve milli teknolojiyle Türkiye, kendi silahlarını yapmaya ve dünyaya da örnek olmaya başladı.

Bugün ise herkesin dört gözle beklediği ALTAY Tankı, Türki Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açılış konuşmasını yaparak, Altay'ın Türk Savunma Sanayii'ne katkılarına değindi.

ALTAY'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan "Yeni Altay" tankı gösteri sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasından sonra gösteri sürüşünü izledi.

DÜNYANIN EN İYİ TANKLARI

Öte yandan törende, seri üretimi başlayan ALTAY tanklarının ilk teslimatı gerçekleştirildi.

Teslimatla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı, modern savaş alanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan 3 yeni tankı envanterine ekledi.

ALTAY'IN ÖZELLİKLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen Altay Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti.

Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.