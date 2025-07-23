Çelik Kubbe heyecanından sonra gelen CHP'nin heykel projesi

Türkiye'nin yıllara dayanan yerli ve milli savunma sanayii stratejisiyle büyük bir devrim gerçekleştirildi.

Hava, kara, deniz ve siber alanda birbirinden kıymetli silahlar ve savunma platformları doğru politikalar, desteklemeler ve kaynak aktarımları ile envantere kazandırıldı.

Şimdi ise bu alanda 'Çelik Kubbe' heyecanı var.

Tüm savunma sistemlerinin yapay zeka ile birbirine entegre şekilde çalıştığı projenin çalışmaya başladığı duyuruldu.

TÜRKİYE İLK 10'A GİRECEK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Çelik Kubbe şu anda aktif durumda. Çelik Kubbe için sistemler şu anda seri üretimde ve bunlar bir araya getirerek ülke geneline entegre yapılması planlanıyor. Türkiye savunmada dünyanın ilk 10'una girecek." açıklamasında bulundu.

CHP'NİN HEYKEL HİZMETİ GECİKMEDİ

Heyecana neden olan bu açıklama yine muhalefetten gelen bir 'hizmet' projesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

Çelik Kubbe'nin aktif hale gelmesinin ilanından 1 gün sonra CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi heykel açılışı yaptı.

16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan Rüstempaşa Camii’nin önündeki meydanı yenileyen belediye, "İki Sevgili" adlı söz konusu heykeli buraya dikti.

HEYKELDEKİ ŞEMSİYE DETAYI DALGA KONUSU OLDU

Heykeldeki şemsiye detayı kubbeye benzetilirken, konu sosyal medyada dalga konusu oldu.

'İşte bu da CHP'nin kubbesi' yorumları beğeni topladı.

ÇELİK KUBBE NEDİR?

Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri alanındaki en dikkat çekici projelerinden biri olan Çelik Kubbe hava savunma sistemi, savunma sanayii kaynakları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre test ve geliştirme aşamalarını hızla sürdürüyor. Proje, sadece bir hava savunma sistemi olmanın ötesinde, Türkiye’nin savunma alanında bağımsız ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi kurma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen projede ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen savunma firmaları yer alıyor. Sistem; radar, elektro-optik sensör, komuta kontrol altyapısı ve kısa, orta ve uzun menzilli füze önleyicilerden oluşuyor. Hisar-A, Hisar-O ve Hisar-U (Siper) gibi hava savunma füzeleri, sistemin önleyici unsurları arasında yer alıyor.