Cem Küçük ve Barış Yarkadaş arasında gergin anlar

İsrail, dün Şam'ı bombaladı.

Bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan İsrail, Suriye'deki Dürzileri bahane ederek Şam'a peş peşe bomba attı.

İsrail'in saldırıları sürerken, TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkerede, İsrail'in hukuk tanımazlığının yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdiği belirtildi.

CANLI YAYINDA GERGİNLİK

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında İsrail’in Suriye’ye yönelik başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

Canlı yayında Cem Küçük ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalesi konusunda gerginlik yaşandı.

"KATAR İLE SURİYE BİR Mİ?"

Cem Küçük, Türkiye’nin Esad yönetimi düştüğü anda Suriye’nin yeni yönetimiyle güvenlik anlaşmasını imzalayıp Hamas ya da Humus’a askerini göndermesi gerektiğini savunarak Katar örneğini verdi.

Küçük’e itiraz eden Barış Yarkadaş, "Katar ile Suriye bir mi?" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

İkili arasında yaşanan diyalog ise şöyle;

"LİBYA'DA NE İŞİMİZ VAR MANTIĞI"

Barış Yarkadaş, "Türk Silahlı Kuvvetleri İsrail ile karşı karşıya gelmemesi gerekir. Vatanımıza gelip açıktan saldırı olursa ancak." derken, Cem Küçük ise "Senin bu mantığın Libya'da ne işimiz var?" mantığıdır." ifadelerini kullandı.

"BEN ŞARA İÇİN SAVAŞMAM"

Barış Yarkadaş ardından da "Ben Şara için savaşmam. Vatanım için savaşırım." dedi.

Cem Küçük ise "Ben savaşırım. Ben Şara için değil. PKK'ya devlet kurdurtmak istiyor adam. şam'ı ele geçirecek, beni tehdit edecek buna sessiz mi kalacağım?" dedi.