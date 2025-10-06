Cem Toker'den tesettürlü İngilizce öğretmenine: 7 milyar lira vergi verdiğimiz eğitim

Sosyal medyada genç ve tesettürlü bir İngilizce öğretmeninin videosu gündem oldu.
Öğrencilerine şarkılar eşliğinde İngilizce harfleri öğretmeye çalışan genç öğretmen, Cem Toker'in hedefine girdi.
Daha önce birçok söylemiyle gündem olan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, İngilizce öğretmenini beğenmedi.
VİDEO ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ
Toker videoyu alıntılayarak, öğretmenin İngilizce bilmediği ve öğrencilere de bilgiyi aktaramadığını ima eder tarzda, "Her mesai günü 7 milyar lira vergi verdiğimiz eğitim, Türkiye’nin Yüzyıl" notunu düştü.
KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENE DE KIZDI
Toker'in bu yazısını gören bir sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi ve bilmediği her konuda yorum yapmamasını tavsiye etti.
Kadın olan X kullanıcısı, "Derste öğrencinin dikkatini çekmeden boş boş kitap açtırıp bu budur, evde ezberleyin, sözlü yaparım haftaya demektense öğrencinin dikkatini çekerek, öğretim yapması öğrenciyi derse odaklar ve kalıcılığı arttırır. Bilmediğiniz her konuya yorum yapmayın." dedi.
Bu sözlere sinirlenen ve konunun bildiği bir alan olduğunu söyleyen Toker, "Hahaha" diye başladığı cevabına şöyle devam etti:
"ÇOK İYİ BİLDİĞİM BİR KONU BAYAN"
11 yaşımızda İstanbul İngiliz Lisesi'nde sıfır İngilizce ile İngiliz öğretmenler tarafından hazırlık 1 sınıfına alındık. O sabah sınıfta, teneffüslerde, okul içinde Türkçe konuşmamız yasaklandı.
14 yaşımızda Shakespeare (Şeykspiir) romanları okuyorduk. Mezuniyet sonrası sınıfın yarıdan fazlası İngiltere ve Amerika’da üniversite okumaya gitti.
90’larda İstanbul’a 3 ay tatile gelmiştim. İngilizce dersi boş geçen bir devlet okulunda gönüllü ders vermek istedim.
Üç yıl İngilizce eğitimi görmüş bir orta son sınıfı. İlk gün, tahtaya my name is Cem Toker yazdım. Sonra çocuklara tek tek sordum. What is your name? Bülbül gibi ezbere hepsi cevap verdi.
My name is Ali, Veli, Ayşe, Fatma. Sonra “what is my name” diye sordum.
3 sene İngilizce okumuş 30-40 öğrencinin tümü yüzüme baktı…
Yanıt veremedi…
Bilmediğim konu değil bayan, çok iyi bildiğim bir konu. Bilmem anlatabildim mi?