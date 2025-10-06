Cem Toker'den tesettürlü İngilizce öğretmenine: 7 milyar lira vergi verdiğimiz eğitim

Sosyal medyada genç ve tesettürlü bir İngilizce öğretmeninin videosu gündem oldu.

Öğrencilerine şarkılar eşliğinde İngilizce harfleri öğretmeye çalışan genç öğretmen, Cem Toker'in hedefine girdi.

Daha önce birçok söylemiyle gündem olan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, İngilizce öğretmenini beğenmedi.

VİDEO ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Toker videoyu alıntılayarak, öğretmenin İngilizce bilmediği ve öğrencilere de bilgiyi aktaramadığını ima eder tarzda, "Her mesai günü 7 milyar lira vergi verdiğimiz eğitim, Türkiye’nin Yüzyıl" notunu düştü.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENE DE KIZDI

Toker'in bu yazısını gören bir sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi ve bilmediği her konuda yorum yapmamasını tavsiye etti.

Kadın olan X kullanıcısı, "Derste öğrencinin dikkatini çekmeden boş boş kitap açtırıp bu budur, evde ezberleyin, sözlü yaparım haftaya demektense öğrencinin dikkatini çekerek, öğretim yapması öğrenciyi derse odaklar ve kalıcılığı arttırır. Bilmediğiniz her konuya yorum yapmayın." dedi.

Bu sözlere sinirlenen ve konunun bildiği bir alan olduğunu söyleyen Toker, "Hahaha" diye başladığı cevabına şöyle devam etti:

"ÇOK İYİ BİLDİĞİM BİR KONU BAYAN"