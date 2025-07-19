Cemil Tugay: Soyer benimle görüşmek istemeyince içim kötü oldu

CHP'de sular durulmuyor...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu ile ilgili yeni bilgi ve belgeler gelmeye devam ediyor.

TUGAY'IN ŞİKAYETLERİYLE BAŞLADI

İzmir’de başlatılan ve eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'in de tutuklandığı 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' soruşturmasının mevcut başkan Cemil Tugay'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Tugay, eski Başkan Tunç Soyer ve yönetimi hakkında adliyeye iki ayrı suç duyurusunda bulundu.

OPERASYON SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SonSöz TV’de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda, Tugay'ın, İZBETON ve kooperatiflere yönelik soruşturma sürecinde yaşadıkları, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’i cezaevi ziyaretinin gerçekleşmemesi ile ilgili konular ele alındı.

Tugay, gerek emniyette gerekse de adliye önünde olmamasına ilişkin olarak da sorulara yanıt verdi.

"BENDE BİR GRAM KİŞİSEL HESAPLAŞMA YOK"

‘Büyükşehir Başkanı değil de Dr. Cemil Tugay, bu olaylardan dolayı neler hissetti?’ sorununa ise Başkan Tugay, şunları söyledi:

Değerlendirmelerimi objektif ve adil yapıyorum. Zannediyorlar ki, biriyle tartıştığında ondan nefret ediyorum! Yok öyle bir şey. Bazı insanlar da beklentileri karşılanmadığı için beni sevmiyor. Şu anda belediye başkanı olmasam, uyuşmazlık yaşadığım insanlarla bir alakam olur muydu? Olmazdı! Hizmet ederken kişisel olarak şundan nefret ediyorum, bundan hoşlanmıyorum diyerek hizmet alanı daraltılmaz, hizmet aksatılmaz. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş ve orayı olgunlukla teslim almış, yaşam deneyimiyle olgunlaşmış birinden böyle bir şey beklemelisiniz. Kendimden yüzde 100 eminim. Bende bir gram bile kişisel hesaplaşma yok. Benim kendimle hesaplaşmamı gerektirecek bir şey yok. O yüzden herkesle anlaşabilirim, herkesle yol yürüyebilirim. Kaybetmemem gereken, doğrularım, ilkelerimdir.

"ADLİYEYE BİLEREK GİTMEDİM"

Tugay, "Adliyenin önünde olmak istedim. Ancak tutuklama kararı sonrası insanların bana karşı olumsuz bir davranış içinde olacaklarını düşündüm ve bu yüzden gitmedim. Orada olanları görünce doğru yaptığıma kanaat getirdim. Keşke elimden bir şey gelse de onları kurtarabilsem. Yapabildiklerimizi yapıyoruz, yapamadıklarım için de üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

"SOYER GÖRÜŞMEK İSTEMEYİNCE İÇİM KÖTÜ OLDU"

Tutuklanan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e yönelik cezaevi ziyaretinin kabul görmemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tugay, şöyle devam etti:

Tunç Başkan'ı ziyaret etmeyi başından beri çok istedim, halen istiyorum. Buna doğru zamanda karar vermek gerekiyordu. Avukatı, Başkan 'Soyer’i ziyaret ederse çok memnun oluruz' dediler. Ben de çok sevindim, adeta üstümden bir yük kalktı. Adalet Bakanlığı'ndan izin istedik, başvuruda bulunduk. Hemen cevap geldi. Salı günüydü. Benim de o gün Genel Başkanımızla Ankara’da görüşmem vardı. O duyuru yapıldı, çok olumlu karşılandı pek çok kesimden. Genel Başkan'la görüştükten sonra Tunç Soyer’den 'Cemil Tugay’la görüşmek istemiyorum' haberi geldi. İçim kötü oldu. Avukatı istemişti bu görüşmeyi ve sonradan fikrinin neden değiştiğini bilmiyorum. Bugün olanın bitenin hatalı olduğunu düşünüyorum, Tunç Başkan’a kesinlikle kızgınlığım, kırgınlığım yok. Tunç Bey mağdur görünüyor, ben de mağdur değilmişim gibi gösteriliyorum.

"BİZİM ŞİKAYETİMİZ YOK, MÜŞTEKİYİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şikayetçiler arasında olmadığını da kaydeden Tugay, "Büyükşehir müştekiler arasında olamaz, çünkü bizim bir şikayetimiz yok. Oluşan kamu zararından dolayı zarar gören kurum İzmir Büyükşehir ve İZBETON’dur. Müşteki, şikayet ortağı olarak algılanmamalı." dedi.