Cengiz Er anlattı: Sunay Akın, Nihat Genç'i İmamoğlu için sattı

Duruşuyla tanınan bir yazardı...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci-yazar Nihat Genç, 69 yaşında Ankara Gazi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

4. evre akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gören Genç’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç, Ankara'da bulunan Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

SUNAY AKIN'IN NİHAT GENÇ VEFASIZLIĞI

Yazar Sunay Akın, Genç için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Akın, "Nihat Genç ayrıldı aramızdan… Son sözü “Cumhuriyeti yaşatın” oldu… Emperyalistler ve avadanlıkları sevinmesin boşu boşuna… Bağımsızlık ateşini taşıyacak milyonlar var bu topraklarda… Sonsuz saygıyla, başın sağ olsun üzgün ülkem…" notuyla paylaşım yaptı.

ER'DEN TEPKİ

Akın'ın bu paylaşımına gazeteci Cengiz Er sert tepki gösterdi.

"HİÇ YÜZÜ KIZARMADAN BU PAYLAŞIMI YAPABİLDİ"

Er, Akın'ın hastalık sürecinde Genç'e ilgisiz kaldığını belirtip, bir telefon açıp 'geçmiş olsun' dahi demediğini belirtti.

Genç'in bu konuda sitemli şekilde dünyadan göçtüğünü belirten Er, "Ekrem (İmamoğlu) başkanları için Nihat Genç’i satan bu adamı dünkü cenazede ne camide ne de mezarlıkta gördük. Ama Sunay Akın hiç yüzü kızarmadan bu paylaşımı yapabildi." dedi.

Er, Genç ile aynı köyde doğan ve bir süre önce sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın da Akın ile aynı tavırda olduğunu belirtti.

"ÇAKMA SOLCU, ATATÜRK TÜCCARI"

Sosyal medya hesabından yaşananları özetleyen Er, şu ifadeleri kullandı:

"İkiyüzlülük, vefasızlık, en zor zamanında dostunu satmak nasıl bir şeydir diye merak ederseniz bu Sunay Akın denen çakma solcuya, Atatürk tüccarına bakın.

Volkan Konak ve Nihat Genç ile Maçka’da aynı köyde doğdular. Çok yakın arkadaştılar. Nihat Genç kanser illetine yakalandığında ve aylarca hastane odalarında, evinde ölümle pençeleştiğinde kendisine bir geçmiş olsun telefonu bile açmadılar.

Neden biliyor musunuz? Nihat Abi ve Veryansın Tv Ekrem İmamoğlu’nu sert eleştiren yayınlar yapıyordu. Ekrem Başkanları için Nihat Genç’i satan bu adamı dünkü cenazede ne camide ne de mezarlıkta gördük. Ama Sunay Akın hiç yüzü kızarmadan bu paylaşımı yapabildi.

Nihat Genç, son günlerinde giderek kısılan sesiyle yaptığımız telefon görüşmelerinde bu sitemini dile getirmemiş olsaydı bu paylaşımı yapmazdım. Benim için bir yüktü çünkü. Herkes bu çeyrek porsiyon pop aydının gerçek yüzünü bilsin istedim vesselam."