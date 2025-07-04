Çeşme'de yangın kontrol altına alındı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir'de peş peşe çıkan yangınlara ise ekipler canla başla müdahale etti.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sonuç verirken Çeşme yangını, geçtiğimiz dakikalarda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sevindiren gelişmeye dair X üzerinden açıklama yaptı.

"ÇEŞME YANGINI KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR." dedi ve şöyle devam etti;

ÖDEMİŞ VE BUCA YANGINLARI SÜRÜYOR