Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı makamı milli iradeyi temsil ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında "Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞINDA 11 YILI GERİDE BIRAKTI"

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bıraktığını anımsattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI, ARTIK MİLLİ İRADENİN YÜRÜTMEDEKİ KARŞILIĞI HALİNE GELDİ"

Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: