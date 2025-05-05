Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz

Haber Merkezi

Enflasyon gerilemeye devam ediyor...

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Verilere göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37.86 oldu.

ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini değerlendirdi.

"KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ SÜRMEKTEDİR"

Kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yılmaz, şöyle devam etti: