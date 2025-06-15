Cevdet Yılmaz: İsrail-İran gerilimini artıran eylemlere son verilmeli

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, açıklamasında "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA ÇÖZÜM YOLU DEĞİL"

Bölgenin ihtiyacının istikrar olduğunu belirterek sorunların çözüm yolunun çatışma değil, diplomasi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır.

"GERİLİMİ ARTIRAN EYLEMLERE SON VERİLMELİ"

Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir.