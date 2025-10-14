Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisinin iki devletli çözüm kararını memnuniyetle karşıladı

Kıbrıs'ta tarihi gün...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhuriyet Meclisi, İki Devletli Çözüm karar önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım bugün KKTC Cumhuriyet Meclisinde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, bu kararın Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürü olduğunu belirtti.

"BU DURUŞ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yılmaz, yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modelinin artık tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: