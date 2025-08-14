Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, makro ekonomik verilerdeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

TCMB REZERVLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

"TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yükselen uluslararası rezervler, ülke risk priminin düşmesi, finansal istikrar ve dezenflasyon süreci bakımından olumlu etkilerde bulunmaktadır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, öngörülen düzeyin altında seyreden cari açıkla dış finansman ihtiyacı azalırken, risk primindeki gerilemeyle dış finansmanın maliyetinin düştüğünü bildirdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇ KAZANACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: