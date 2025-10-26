Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye süreci en kısa sürede sonuç vermelidir

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
- Törende, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına dikkat çekerek sürecin hızlı tamamlanmasının önemini vurguladı.
- Yılmaz, huzur ortamının kalkınmayı hızlandıracağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalarında, geçtiğimiz saatlerde PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Yılmaz, sürecin en hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı.
AYRTINTILAR GELİYOR...