Yılmaz Tunç: Terörsüz Türkiye için komisyonda gereken adımları değerlendireceğiz

Terörsüz Türkiye süreci tüm kararlılığıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan süreçte önemli bir eşik geride kaldı.

PKK, TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALDI

PKK, bu sabah saatlerinde Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeyi olumlu değerlendirdi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye idealimize her zamankinden daha yakınız" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYONDA ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir" diyen Tunç, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız.



TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.

"MİLLETİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır.



Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir.

"TERÖRDEN KURTULAN TÜRKİYE, ENERJİSİNİ KALKINMAYA HARCAYACAK"

Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir.



Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"