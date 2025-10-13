Cevdet Yılmaz: Türkiye, Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir

Mısır'da tarihi bir zirve gerçekleştirildi...

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri ise Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zirveye ilişkin bir açıklamada bulundu.

Cevdet paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin ardından düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunmuş, Niyet Beyanı'na imza atmıştır.



İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır. Bu tarihi zirve, ABD Başkanı Trump’ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN DAVASINDA AKTİF ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEKTİR"