Cevdet Yılmaz yanıtladı: Yıl sonunda enflasyon nasıl düşer

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, aralık ayında baz etkisinin olmayacağını bu yüzden enflasyonun düşeceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Ensonhaber'in YouTube kanalında Esra Öztürk'ün konuğu oldu.

Ekonomide çizilen 3 yıllık yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yapan Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'daki hedefleri de yorumladı.

Pandemi döneminde başlayan enflasyonist etki

OVP'de yer alan enflasyon hedeflerinin nasıl gerçekleşeceğinin sorulması üzerine Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

"Birincisi şu; bütün dünyada bir artış var. Pandemi sonrası dönemde, bir taraftan aşırı genişlemeci maliye ve para politikalarının gecikmeli etkisini yaşıyoruz dünyada. Pandemi döneminde devletler para basıp dağıttılar. Çok çeşitli kesimlere kaynak transfer ettiler. Ama bir taraftan da üretim aksadı.

Dolayısıyla paranın bol olduğu, üretimin olmadığı bir dünya oluştu. Bunun getirdiği bir enflasyonist etkiyle bütün dünyada ve Türkiye'de karşı karşıyayız.

Tüm dünyada maliyet artışları

Pandemi sonrası dönemde çok ciddi lojistik sıkıntılar yaşandı. Arz şokları yaşandı. Enerji başta olmak üzere ciddi maliyet artışlarıyla tüm dünya karşı karşıya.

Bu yetmezmiş gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya kaldı dünya. Bu da bir kat daha fiyatları ve maliyetleri artırıcı unsur oldu.

Dünyanın genel bir enflasyonist süreçten geçtiğini görüyoruz.

Küresel düzeyde önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Belli bir süreç içerisinde bu etkiyi göreceğiz.

Aralık ayında enflasyon nasıl düşecek

İkincisi; baz etkisi dediğimiz bir hadise var. Geçen yılın aralık ayında en yüksek artış yaşanmıştı Türkiye'de.

Bir taraftan küresel ortam bir taraftan da döviz kurundaki ani artış, birleşince Türkiye'de ciddi anlamda fiyat artışı yaşanmıştı.

Şimdiki aralık ayına geldiğimizde bu bazdan, o yüksek artış çıkmış olacak. Çıkınca da yıllık enflasyonumuda düşüş göreceğiz.

Baz etkisi diyoruz biz buna.

Yüksek bir baz etkisi hesaplardan çıkmış olacak, daha bir normalleşecek.

Bunun getirdiği bir avantajı görmüş olacağız yıl sonunda. Bunu bir yere kaydedelim.

Cevdet Yılmaz yanıtladı: Yıl sonunda enflasyon nasıl düşer VİDEO

Merkez Bankası'nın liralaşma politikası

Üçüncüsü tabii, enflasyonun düşürülmesi için hükümetin izlediği politikalar da var. Para politikası var. Liralaştırma politikası izliyor Merkez Bankası.

Hükümet, 240 milyar TL'lik gelirden vazgeçti

Maliyetleri düşürmeye dönük bir fedakarlık yapıyor hükümetimiz. Bu sene, 240 milyar TL bir gelirden vazgeçildi.

Çok ciddi fedakarlıklar yapıldı.

Bir anda tek haneli enflasyona gitmek mümkün değil. Aşamalı bir süreç içerisinde daha arzu edilir düzeylere gidilecek."