Cevdet Yılmaz, yılın karelerini seçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 2025 yılındaki öne çıkan olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

"2012’den bu yana geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasının her yıl daha geniş kitlelere ulaşması ve artan bir ilgiyle karşılanması, bu çalışmanın taşıdığı değeri göstermektedir." diyen Cevdet Yılmaz, seçtiği kareleri kamuoyu ile paylaştı.

"GERÇEKLERİ BELGELEYEREK TARİHE NOT DÜŞENLERE TEŞEKKÜR ETTİ"

Yılmaz paylaşımında, "Yılın Kareleri" projesinde emeği geçenlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Bu fotoğrafları halkımızla buluşturan Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor; gerçekleri belgeleyerek tarihe not düşen tüm muhabir ve foto muhabirlerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

CEVDET YILMAZ'IN SEÇTİĞİ FOTOĞRAFLAR

- "Gazze: Açlık" kategorisinde; "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya"

- "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde; "Sürü"

- "Günlük Hayat" kategorisinde; "Umut"

- "Portre" kategorisinde; "Rastgeldi"

- "Haber" kategorisinde; "Kutlamalar"

- "Spor" kategorisinde; "Aduken!"