Cevdet Yılmaz'dan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı: Bu gurur 86 milyonun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde bir testi daha başarıyla tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde yeni bir çağ başlatması sonrası paylaşımlar peş peşe geliyor.

CEVDET YILMAZ'DAN 'TEBRİK' PAYLAŞIMI

Bu kapsamda bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA ile dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atılmasını gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"BAŞTA SELÇUK BAYRAKTAR OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN TÜM KİŞİ VE KURUMLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bu gurur 86 milyonun. Başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Yerli ve milli savunma sanayii, güvenliğimizin ve bağımsız dış politikamızın güçlü dayanağı olduğu gibi nitelikli istihdam, yüksek katma değerli ekonomik yapı oluşturma ve refahımızı artırma mücadelemizin de temel unsurları arasında olmaya devam edecektir.

MEHMET ŞİMŞEK: "TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ BİR BAŞARI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Dünya havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası, Türkiye için ise gurur verici bir başarı." vurgusu yaparak, şöyle dedi: