Cevdet Yılmaz'dan kur açıklaması: Dolarda hiçbir hedefimiz yok

Siyasi olaylar ve yurt dışı gelişmeler...

Belli dönemlerde yaşanan krizlerin ardından dolar kurunun artıp artmayacağı her zaman merak edilen bir konu.

YILMAZ AÇIKLADI

Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

DOLAR KURU HEDEFİ SORULDU

Sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, dolar kuru hedefi soruldu.

"DALGALI KUR REJİMİ KULLANIYORUZ"

Dolar kuru olarak bir hedeflerini olmadığını söyleyen Yılmaz, "Tahminimiz yok, biz dalgalı kur rejimi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kura belirli dönemlerde müdahale yapıldığını da söyleyen Yılmaz, "Spekülatif durumlarda, manipülasyonlarda, aşırı bir takım oynaklıklarda elbette ilgili kurumlarımız aracılığıyla devreye giriliyor. Ama bunun dışında kuru piyasadaki art-talep ilişkisi belirliyor." dedi.

"KURU PİYASADAKİ ARZ-TALEP İLİŞKİSİ BELİRLİYOR"

Cevdet Yılmaz, dolar kuruna ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"OVP'de her zaman kur meselesi gündeme geliyor. Öncelikle kurla ilgili hep altını çiziyoruz, bir politika hedefimiz ve tahminimiz yok biz dalgalı kur rejimi kullanıyoruz. Kurun seviyesini piyasadaki arz-talep durumu belirliyor. Ama bu hiç müdahale edilmiyor anlamına gelmiyor elbette. Spekülatif durumlarda, manipülasyonlarda, aşırı bir takım oynaklıklarda elbette ilgili kurumlarımız aracılığıyla devreye giriliyor. Ama bunun dışında kuru piyasadaki art-talep ilişkisi belirliyor.

"MERKEZ BANKASI'NI BAZ ALIYORUZ"

Biz Orta Vadeli Program'da biz kur tahmin değil hesabi bir rakam kullanıyoruz. Tabii ki bir rakam kullanmak zorundasınız programı açıklarken. Bu hesaplamalarda öncelikle kısa vadeli olarak 2025’in sonuna ilişkin döviz kuru tahminlerinde TCMB piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını ve beklentilerini baz alıyoruz. Daha sonraki yıllarda varsayımlar dolar kurunda herhangi bir reel değerlenme veya reel değer kaybı olmayacağını varsayan yıllık ortalama 0 reel değerlenme değeri ile hesaplıyoruz. ABD enflasyonu tahmini ile bizim enflasyon beklentimizi baz alıyoruz. Bu bur kural. Bir hesap yapmak zorundayız. Bunun dışındakiler spekülasyon."