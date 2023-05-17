Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli çizimine tepkiler yağıyor Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal kapağa Türkiye'den tepki üstüne tepki geldi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılan seçimler önce Batı ve Amerikan medyası, yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yayınlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan makaleler peş peşe yayınlanırken, şimdi de Fransızların Charlie Hebdo'su devreye girdi.

Daha önce İslam ve Türkiye'ye karşı yaptığı nefret söylemi içeren karikatürleriyle dünyayı ayağı kaldıran Charlie Hebdo, yine aynı küstahlığı yaptı.

Fransız karikatür dergisi, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal bir karikatüre imza attı.

Yine Charlie Hebdo, yine skandal bir karikatür...

Derginin kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu.

Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

Charlie Hebdo'nun bu provokatif paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin karikatüre tepki gösterirken devlet erkanı da sessiz kalmadı.

Devlet erkanı ayağa kaltı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tepki olarak "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir." ifadelerini kullandı.

Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu." ifadesini kullandı.

Altun: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarının belli odaklarda rahatsızlığa yol açtığına işaret eden Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Charlie Hebdo'ya tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk Milleti’nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." diye konuştu.

Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki gösteren isimlerdendi.

Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan da sert bir açıklama geldi.

Oktay: Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz

Oktay, “İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir.” şeklinde konuştu.

Kurum: Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da skandal karikatürü kınadı.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sessiz kalmayan isimlerdendi.

Nebati: Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum

Nebati Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlak dışı paylaşımlara konu olan Charlie Hebdo, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını hedef alan ve Türk Milletinin iradesini yok sayacak bir rezilliğe daha imza atmıştır. Terbiye dışı bir üslup ile ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu nefret merkezini şiddetle kınıyorum. Feraset sahibi olan Milletimiz, provokatif söylemlere en güzel cevabı 28 Mayıs'ta, yine sandıkta verecektir." dedi.

Yanık: Hak ettikleri cevabı 28 Mayıs’ta necip milletimiz verecektir

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı’nın faşist yüzü Fransız Charlie Hebdo dergisinin Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik arsız ve ahlaksız saldırısını şiddetle kınıyorum. Kustukları nefretle Sn. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sananlara hak ettikleri cevabı 28 Mayıs’ta necip milletimiz verecektir." ifadelerini kullandı.

İlk vukuatları değil

Öte yandan Fransız dergisi, daha önce de Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapmış, İslam dünyasında büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da birçok kez hedef alan dergi, son olarak Türkiye'deki depremlerle ilgili de çirkin bir paylaşımda bulunmuştu.

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'ın, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayımladığı karikatürünü "Yeniden ayağa kalkacağız" sözleriyle yeni bir çizim yaparak verdiği cevap, sosyal medyada ve Türk kamuoyunda takdir toplamıştı.

İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne dair hakaret içerikli bir karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapanmıştı.

Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı.

Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayınlamaya başlamıştı.