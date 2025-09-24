ChatGPT'nin altın tahmini: Gramı 2026'da en az... Yılın son çeyreğinde ekonominin gündem konularından biri de "altın" gidişatı oldu. Gram, çeyrek, külçe gibi altın yatırımcıları, 2025 hangi rakamda noktalayacak merak ediyor. İşte, 2026 için altın tahminleri...

Vatandaşın güvenli limanı altın, yine dur durak bilmiyor... 5 bin TL'yi çoktan aşan gram altın, piyasaları meraklandırıyor. Daha artacak mı, yoksa 2025'i 5 bin lira bandında mı bitirecek sorusu gündemde yerini aldı. Uzmanlar, yıl sonu ve 2026 için farklı tahminlerde bulunuyor. Enflasyon, Merkez Bankası, Fed ve ekonomide alınan kararların çerçevesinde altın yıl sonunu nasıl görecek değerlendirmelerini ChatGPT ile inceledik. İşte, altın için yapay zekanın yıl sonu tahminleri... CHATGPT'YE GÖRE ALTIN: 2025 yılının son çeyreğinde altın fiyatlarını etkileyen birkaç temel faktör var: Dolar/TL kuru: Türkiye’de altın fiyatlarının doğrudan belirleyeni. Dolar kuru yükselirse gram altın fiyatı da hızla yükselir. Enflasyon ve faiz politikaları: Yüksek enflasyon, yatırımcıyı güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Merkez Bankası faiz adımları da fiyatı etkiler. Küresel ons altın fiyatı: Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ABD faiz kararları ons fiyatını belirler. Buna dayanarak, Gram altın: 5.000 – 5.500 TL civarında dalgalanabilir.

Çeyrek altın: 8.200 – 8.500 TL civarında olur.

Külçe altın: Uluslararası ons fiyatına göre TL’de 280.000 – 300.000 TL civarında seyredebilir. Gündem Haberleri YSK Başkanı Yener açıkladı: CHP'nin İstanbul il kongresi yapılacak

Bakanlık yasakladı: Bu oda kokuları raflardan kalkıyor

Karşıyaka'da işçiler yeniden eylemde, sokaklarda çöp dağları oluştu