Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Yasama dönemi başladı.
Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.
İlk yemini Bahçeli yaptı ve sonrasında illere göre milletvekilleri kürsüye çağrıldı.
Yeminden önce besmele çekti
CHP’nin Adana Milletvekili Orhan Sümer de ismi açıklandığında yeminini etmek üzere kürsüye yaklaştı.
Sümer, yemininden hemen önce besmele çekti.
Sessizce “Bismillahirrahmanirrahim” dediği ekranlarda duyulan Sümer, daha sonra yemini şöyle etti:
Milletvekillerinin yemini
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim…