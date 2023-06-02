CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yemininden önce besmele çekti Gazi Meclis'te milletvekilleri sırasıyla kürsüye gelerek yemin etti. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de, yemininden önce besmele çekti. Sümer’in sessiz besmelesi, ekranlardan duyuldu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Yasama dönemi başladı.

Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.

İlk yemini Bahçeli yaptı ve sonrasında illere göre milletvekilleri kürsüye çağrıldı.

Yeminden önce besmele çekti

CHP’nin Adana Milletvekili Orhan Sümer de ismi açıklandığında yeminini etmek üzere kürsüye yaklaştı.

Sümer, yemininden hemen önce besmele çekti.

Sessizce “Bismillahirrahmanirrahim” dediği ekranlarda duyulan Sümer, daha sonra yemini şöyle etti:

Milletvekillerinin yemini