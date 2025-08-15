CHP Aydın İl Başkanı Saatçi'nin oğlu ve kızı belediyedeki görevlerinden istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katılma kararı aldı...

Aldığı karar sonrası CHP tarafından linçlenen Çerçioğlu, dün partisinden istifa etti ve resmen AK Parti'ye katıldı.

Çerçioğlu’nun Ankara’da düzenlenen törenle CHP’den AK Partiye geçişinin ardından belediyede iki kişi istifa ettiğini duyurdu.

CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin kızı ve oğlu belediyedeki görevlerini bıraktı.

"ALTI OKLU, BACASI TÜTEN ŞANLI CHP"

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Merve Saatçi Özmen, "Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım.

Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir.

Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

OĞLU DA İSTİFA ETTİ

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan oğlu Özgür Saatçi’nin de kız kardeşi gibi aynı gerekçelerle Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden istifa ettiği öğrenildi.

ÇERÇİOĞLU'NUN AK PARTİ'YE GEÇİŞİNİN PERDE ARKASI

tv100'de Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Sinan Burhan, Çerçioğlu’nun partisinden istifa etme nedenine ilişkin perde arkasını dün açıklamıştı.

Burhan, Çerçioğlu’nun partisinden istifa etme nedeninin 'kanun dışı talepler' olduğunu söylemişti.

CHP'LİLERİN KANUN DIŞI TALEPLERİ

Burhan, konuşmasında şunları söyledi:

Ben Özlem Çerçioğlu’nun yakın kurmaylarıyla görüştüm. Özlem Hanım şu an Ankara’da. Kendisinin ‘Benden istenen kanun dışı talepleri yerine getirmediğim için, bunu da parti yönetimine anlatamadığım için CHP’de siyaset yapma imkânım kalmamıştır’ gerekçesiyle istifa etmesi bekleniyor.



Kanun dışı talepler nedir diye sorduğumda, “Bundan 2 ay kadar önce Çerçioğlu ile Sayın Özgür Özel bir görüşme yapıyor. Çerçioğlu diyor ki ‘Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Bülent Tezcan benden kanun dışı bazı taleplerde bulunuyor. Kuşadası turizm bölgesi burada imar rantı isteniyor’ diyor.

"ÇERÇİOĞLU BU DURUMA SICAK BAKMADI"