CHP, Barış Yarkadaş'ı da disipline sevk etti

CHP'de kriz büyüyor..

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul Kongresi'ne dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ile yönetimini görevden almıştı.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildi.

Mahkemenin kararı sonrası harekete geçen CHP'den ise ihraç haberleri peş peşe geldi...

GÜRSEL TEKİN VE HEYETTEKİ 4 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamasında görevi kabul eden Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Ardından Tekin ile birlikte yönetimi devralacak heyette yer alan 4 kişi de ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Bu durum partiyi ikiye böldü, bir kısım ihraçları memnuniyetle karşılarken, bir kısım ise tepki gösterdi.

Tepki gösteren isimlerden biri de, CHP'nin içindeki tüm kirli işleri önceden ifşa eden eski milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş idi.

BARIŞ YARKADAŞ DA İHRAÇ EDİLİYOR

Yarkadaş'ın tepkisi sonrası CHP Genel Merkezi, Barış Yarkadaş için de aynı kararı aldı.

Yarkadaş, tedbirli olarak partiden ihraç edilmek üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ŞAİBELİ KURULTAY VE PARTİ KURMA AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamalarında CHP'nin şaibeli kurultayı ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimaline karşı EKİM Partisi'nin kurulacağı iddialarını önceden belirtmişti.

Yarkadaş, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla başlatılan soruşturma sonrası yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kayyum atansa bile, bu delegeyle sen zaten kurultay yapamazsın, çünkü bu delegenin iradesi sakatlanmış. Savcılıkta ifadesi olan delege diyor ki: 'Ben gittim Ankara'da pavyonda bin dolar aldım. Ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy verecektim. Ama bin dolar aldıktan sonra Özgür Özel'e oy verdim ve bunun fotoğrafını çektim. Fotoğrafı da götürdüm Erzurum İl Başkanına verdim.'

"EKİM PARTİSİ'NİN İSİM HAKLARI ALINDI"

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun isminin kısaltmasından oluşan EKİM Partisi'nin kurulacağı iddialarıyla ilgili ise şunları söylemişti: