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CHP'de kulisler bir hayli hareketli...

"Şaibeli" kurultay iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun isminin kısaltmasından oluşan EKİM Partisi'nin kurulacağı konuşuluyor.

TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında, Gazeteci Barış Yarkadaş'tan EKİM Partisi'ne ilişkin çok önemli açıklamalar geldi.

"EKİM PARTİSİ'NİN İSİM HAKLARI ALINDI"

Yarkadaş, 2023'teki seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden uzaklaştırmak için plan yaptıklarını, hatta EKİM Partisi'nin isim haklarını alarak çalışmalara başladıklarını öne sürdü.

"İMAMOĞLU'NA ÇOK YAKIN İSİMLER SEÇİM SÜRECİNDE BİR ARAYA GELDİ"

Yarkadaş, sözlerine "CHP'ye bir operasyon çekildi." diye başlayarak şöyle devam etti:

2023 seçimlerine giderken yani Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olacakken Kadıköy Fenerbahçe'de İmamoğlu'na çok yakın isimler, bir arkadaşımızın Fenerbahçe'deki apartmanının kameriyesinde Kemal Bey'in gitmesi gerektiğini, gitmediği takdirde yeni bir parti kurulması gerektiğini, bu partinin adının EKİM Partisi olduğunu ve isim hakkını 1 milyon 200 bin TL'ye aldıklarını konuştular. 2023'ün Mayıs'ında.

"GRUP KURUP, PARTİYİ DİZAYN ETMEK İSTEDİLER"

Ben CHP'nin eski milletvekili olarak CHP Grup Başkan Vekilliği tarafından görevlendirilip Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Kars Susuz'da oy toplamaya çalışırken bizi görevlendiren arkadaşlarımızın Etiler'deki bir restoranda sık sık toplanıp 'Kemal Bey nasıl olsa seçimi kaybedecek, biz işimize bakalım.' deyip bir de Yürüyüş adlı WhatsApp grubu kurup orada seçim sonrası partiyi nasıl dizayn edeceğiz diye tartışmalarına isyan ediyorum.

"CHP'Yİ BÖLMEK İSTEYENLERE İTİRAZ EDİYORUM"

Ben Kars'ta hayvan pazarında saat 06.00'da broşür dağıtırken bazı arkadaşlarımız, EKİM Partisi'nin isim hakkını 1 milyon 200 bine alıyorlar. CHP'yi bölmek isteyenlere ben itiraz ediyorum.

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"TROLLLER KILIÇDAROĞLU'NUN CENAZEYE KATILMADIĞINI YAYDI"

Kemal Bey bugün, Allah rahmet eylesin, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katıldı. Öğlen saatlerinde cenazeye anca yetişti ama troller tarafından Kemal Bey'in cenazeye katılmadığı, kitlenin yanına yanaşamadığı, tabutu tutamadığı yönünde söylentiler yaydı.

"BELEDİYE BAŞKANLARINDAN 120 BİN LİRA İSTEYEN GAZETECİLER"

Yarkadaş, daha sonra isim vermeden bazı gazetecilerin ve tanınan kişilerin maddiyatçı tutumlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: